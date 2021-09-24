Сеул, 24 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. С 1 октября в Южной Корее начнётся вакцинация беременных и детей в возрасте 12−17 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По их словам, в четвертом квартале также начнется программа ревакцинации от COVID-19. В первую очередь ревакцинации будут подлежать лица, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 в конце февраля текущего года.

Лица старше 18 лет (родившиеся до 31 декабря 2003 г.), не принявшие участие в программе вакцинации, могут записаться на вакцинацию через систему предварительного бронирования до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 24 сентября первую дозу вакцины от COVID-19 в Южной Корее получили 37,13 млн человек, а обе дозы вакцины — 22,58 млн человек.

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