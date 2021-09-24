Астрахань, 24 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Астраханской области 24 сентября подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 58 тыс. 588 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 809 человек.

За весь период 1630 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,76.