Канберра, , 12:57 — REGNUM Министр обороны Австралии Питер Даттон будет добиваться возмещения убытков в своем иске против активиста-беженца Шейна Бацци, который посоветовал в соцсети Twitter, чтобы «богатый и влиятельный министр» сосредоточился на выполнении своих должностных обязанностях, а не на иске о клевете. Об этом 24 сентября написала британская The Guardian.

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Даттон подал в суд на Бацци из-за твита, в котором он был назван «человеком, выгораживающим насильников». Вскоре Бацци твит удалил, но Даттон все равно решил преследовать его за оскорбление, чтобы тот принес ему извинения и выплатил средства. Защита Бацци отрицает, что он клеветал на Даттона, но утверждает, что, даже если он это сделал, должны применяться аргументы в пользу справедливого комментария и свободы мнений.

Напомним, что подоплекой обвинений в адрес Даттона является история женщин, которые были изнасилованы и которые намеревались прилететь в Австралию, чтобы сделать аборт. Тогда же Даттон отметил, что, как только беженцы-женщины были доставлены в Австралию, от процедуры аборта они отказались.