Ханой, 24 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Утверждения международной неправительственной организации Freedom House об ограничении свободы интернета во Вьетнаме основаны на ложной информации. Об этом, комментируя опубликованный в сентябре доклад организации со списком стран, где отсутствует свобода интернета, заявила директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

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«Уже не первый раз Freedom House выдвигает сугубо субъективные и предвзятые оценки, основанные на ложной информации о Вьетнаме», — подчеркнула дипломат, слова которой приводит газета «Нян зан».

Она отметила, что отчёт Freedom House «бесполезен и не имеет никакого значения». О том, что ситуация складывается иначе, по словам Ле Тхи Тху Ханг, говорят высокие оценки со стороны других стран и международных организаций, которые низменно высоко оценивают усилия по продвижению и обеспечению прав человека во Вьетнаме.

«В том числе в рамках механизма Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека», — добавила дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная неправительственная организация Freedom House опубликовала доклад об ограничении свободы интернета в мире. Оценка проводилась по трём основным критериям: бесплатный доступ в интернет, ограничение контента и нарушение прав пользователей. В топ-3 по уровню свободы интернета входит Исландия (95 б.), Эстония (94 б.) и Канада (87 б.). Китай набрал 10 баллов и пятый год подряд остаётся на последнем месте.