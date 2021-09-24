Рига, , 12:51 — REGNUM В течение следующей недели Латвия установит на границе с Белоруссией, на которой наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, 5 км забора с колючей проволокой, подаренного латвийским властям Словенией. Об этом 24 сентября сообщил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс на своей странице в соцсети Twitter.

Граница

«Информирую, что сегодня 3-й Латгальской бригаде земессардзе (ополчение) было передано предоставленное Словенией временное ограждение. На следующей неделе с помощью инженеров армии оно будет установлено», — написал он в своем сообщении.

Также Пабрикс добавил, что в настоящее время глава латвийского минобороны ждет последних согласований от пограничной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности мигранта, который был насильно выдворен силовиками Польши на белорусскую территорию, возбудил Следственный комитет Белоруссии.