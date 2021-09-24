Киев, , 12:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выставил на продажу свою виллу в Форте-дей-Марми (Италия). Об этом 24 сентября сообщает украинское издание «Страна.ua».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что согласно декларации о доходах за 2018 год украинский лидер и его супруга Елена стали владельцами дома площадью 413 кв. м еще летом 2015 года, отдав за него более 88,56 млн грн. (€3,164 млн по тогдашнему курсу).

При это отмечается, что в декларации за минувший год, владелицей фирмы San Tommaso S.R.L, на которую супругами был оформлен дом в Италии, является только Елена Зеленская, а указанный дом из декларации исчез.

Также напоминается, что перед в начале предвыборной компании на пост президента Украины в 2019 году Зеленский заявил, что вилла была приобретена «из-за несовершенной банковской системы» на Украине и это вложение денег уйдет, когда он будет снимать новый фильм.

«С того момента прошло три года. И, как стало известно «Стране», президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства по недвижимости эксклюзивно сообщил нам, что объект выставили за €4 500 000», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский считает «правильным сигналом» успешное голосование в Верховной раде за законопроект об олигархах.