Москва, 24 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В случае, если политическая сатира не переходит грани дозволенного законом, то нет никаких причин нести за неё ответственность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если она [сатира] остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это», — сказал Песков, комментируя штрафы в отношении актёров из сатирического видеоролика про вымышленного политика Виталия Наливкина.

При этом он напомнил, что в российском законодательстве есть «положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани».

Песков пояснил, что эта грань «очень тонкая», и в этой связи подобные вопрос «нужно рассматривать в каждом отдельном случае».