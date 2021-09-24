Москва, , 12:49 — REGNUM «Новые люди» по итогам выборов в Госдуму получают 13 депутатских мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

КВН Kremlin.ru

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В их числе лидер партии Алексей Нечаев, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева и бывший игрок в КВН Сангаджи Тарбаев.

По итогам голосования в Госдуму прошли представители следующих партий: «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

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