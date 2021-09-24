Борисоглебский, Ярославская область, 24 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов вакцинировался от гриппа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депздрав.

Департамент здравоохранения ЯО Василий Тубашов в Борисоглебской ЦРБ

Ранее чиновник вакцинировался и от коронавирусной инфекции. Вслед за губернатором глава департамента здравоохранения призвал жителей активнее прививаться. Причем как от COVID-19, так и от обычного гриппа.

«Сегодня Дмитрий Юрьевич Миронов еще раз призвал всех вакцинироваться от ковида. Вынужден признать, что темп вакцинации упал и это становится основной причиной увеличения в области больных коронавирусом пациентов. Особенно в тяжелой форме. Реанимации наших больниц заполнены теми, кто не захотел сделать прививку, недооценил поражающую силу вируса или поддался на доморощенные выводы так называемых антипрививочников. Усугубляется ситуация и по ОРВИ. Впереди нас ждет и встреча с гриппом. Государство предоставляет возможность бесплатно защитить себя от вируса. Сейчас идет и компания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку надо сейчас, чтобы сформировать иммунитет к тому времени, когда грипп появится у нас в регионе. Я сегодня это сделал во время визита в Борисоглебскую ЦРБ. Вакцина есть во всех больницах области. Не ждите, когда помочь вам сможет только реаниматолог. Защитите себя сами», — заявил глава департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Департамент здравоохранения ЯО Тубашов вакцинировался от гриппа

Как ранее сообщало ИА REGNUM губернатор Ярославской области заявил о превышении эпидпорога по ОРВИ в школах региона.