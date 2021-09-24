Москва, 24 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырём годам колонии строгого режима за получение взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Об этом сообщает 24 сентября ТАСС.

Pfrf.ru Алексей Иванов

Суд признал Иванова виновным в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ. Это получение взятки в особо крупном размере. Дело рассматривалось в закрытом режиме, уточнил источник агентства в правоохранительных органах.

Другой фигурант, директор департамента по работе с госструктурами в компании «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин признан виновным как посредник во взяточничестве. Суд ему также назначил четыре года колонии.

Иванова и Копейкина уже этапировали в колонию. Их дела рассматривались отдельно.

«С приговором согласны и в настоящее время обжаловать его не намерены до его вступления в законную силу», — сказал защитник Иванова Александр Зинуров.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексея Иванова арестовали в июле 2019 года. Из материалов дела следует, что он через Копейкина регулярно получал деньги от неустановленных лиц за общее покровительство.

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