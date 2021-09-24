Омск, , 12:47 — REGNUM Омский избирком принял заявление о досрочной отставке Оксаны Фадиной с поста мэра Омска. Его рассмотрят 29 сентября.

Мэр Омска Оксана Фадина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Фадина по итогам выборов, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года, переходит в Госдуму. 29 сентября на заседании омского горсовета депутаты примут отставку мэра города, передаёт «12 канал».

Кто займёт пост мэра Омска после ухода Фадиной в Госдуму, пока неизвестно. Избрание главы города состоится в декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина возглавляет Омск с ноября 2017 года.

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