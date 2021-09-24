Чита, 24 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 26−27 сентября. В эти дни синоптики обещают усиление ветра и мокрый снег.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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По данным сайта территориального ГУ МЧС РФ, возможно понижение температуры на 8 и более градусов, дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 24 м/с. На дорогах может образоваться гололедица и снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкалье частично стартовал с 16 сентября: школы, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района обеспечивают теплом 44 котельные, большинство из них уже запущены.

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