Белгород, 24 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Белгородской области 24 сентября выявлено 176 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 192 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 950 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 52 790 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 46 869 человек, скончались 1 128 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 1 667 жителей, получают амбулаторную помощь 3 126 белгородцев, на самоизоляции находятся 13 003 человека.

В рамках прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записались 745 232 добровольца, завершил курс иммунизации уже 694 151 человек.