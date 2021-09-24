Омск, 24 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Омске за неделю зафиксирован рост цен на некоторые виды овощей и ряд непродовольственных товаров. Наиболее резко, по состоянию на 21 сентября, подорожали огурцы (+28%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Pixabay.com Огурцы

Помидоры выросли в цене на 4,4%. При этом картофель, наоборот, подешевел на 12%. Снижение цен также фиксируется на лук, морковь, а также пшеничную муку, молоко, колбасу и питьевую воду.

«Колебание цен в этой группе на уровне 4% наблюдается на пшено, творог жирный, в пределах 2% — на гречку, охлажденные курицу и свинину, колбасу вареную, сметану, маргарин, молоко сгущенное с сахаром и рыбные консервы», — отметили в мэрии.

Среди непродовольственных товаров наиболее сильно подорожали спички и порошок — рост выше 5%. В пределах 3% выросли цены на детский шампунь и крем.