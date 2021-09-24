Чебоксары, 24 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах 22-летнюю девушку признали виновной в пожаре, который произошёл в фитнес-студии. Причиной стала непотушенная свеча, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Пожар произошёл в декабре 2019 года в фитнес-студии. По данным надзорного ведомства, фигурантка уголовного дела, фактически являясь сотрудником спортивной студии, прошла с зажжённой свечой по залу, оставив непотушенную свечу в пластиковом стакане на стойке администратора.

Правоохранители установили, что свеча стала причиной пожара, который повредил имущество индивидуального предпринимателя.

«Вину девушка признала частично и также частично оплатила имущественный вред — в размере 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мировой судья признал чебоксарку виновной в повреждении имущества путём неосторожного обращения с огнём (ст. 168 УК РФ), назначив 6 тыс. рублей штрафа. Кроме того, с неё взыскано 350 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что с начала 2021 года, по данным ГКЧС Чувашии, в республике зарегистрировано 1223 пожара, в результате которых погибло 64 человека, травмы получили 52 жителя. Материальный ущерб оценивается в 22 млн рублей.