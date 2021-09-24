Тамбов, 24 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области 24 сентября подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 42 тыс. 781 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 805 пациентов, в том числе 138 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 874 человека. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.