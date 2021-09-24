Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Один из самых густонаселенных и молодых городов Ленинградской области — Мурино во Всеволожском районе — стал лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе. За минувшие сутки в Ленобласти положительные тесты на COVID-19 получили 277 человек, из них 26 — муринцы. Об этом 24 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 67 776 человек, из них 51 973 выздоровели, в том числе накануне были выписаны с отрицательным тестом на ковид 94 человек. Умерли 2455 жителя Ленобласти, в том числе 23 сентября было зарегистрировано еще четыре летальных случая, что вдвое больше, чем в предыдущие сутки.

Помимо Мурино суточный прирост по выявленным зараженным дали крупные населенные пункты области: Кириши (13), Выборг, Тихвин (по 10).