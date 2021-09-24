Москва, 24 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На самоизоляции президент РФ Владимир Путин ведёт обычный образ жизни. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Обычный его образ жизни, и, конечно, поводов его менять никаких нет», — сказал Песков.

Он напомнил, что самоизоляция — это «условное ограничение»: «Всё равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи».

Песков отметил, что российский лидер находится на постоянном контакте с министрами и вице-премьерами, с главой правительства Михаилом Мишустиным и с руководством администрации президента: «Это обычный, временами почти круглосуточный процесс работы. И, конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей».