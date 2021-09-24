Екатеринбург, 24 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Бывшему депутату городской думы Екатеринбурга Игорю Плаксину назначили шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение принял Чкаловский районный суд.

77metrov.ru Дольщики

По версии следствия, Плаксин похитил более 258 млн рублей, используя разветвлённую сеть подконтрольных фирм. Гособвинение просило для Плаксина условный срок.

От действий экс-парламентария пострадали в том числе дольщики ЖК «Новый Уктус» и ЖК «Первый Николаевский».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Свердловской области ранее признал Плаксина банкротом.