Грозный, 24 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша будет восстанавливаться после операции около трёх месяцев. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Бернард Бериша (справа)

11 сентября «Ахмат» сообщил о травме29-летнего футболиста. Бериша перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Дальнейшее лечение и реабилитация будут проходить в течение трёх месяцев.

Бериша играет за «Ахмат» с 2016 года. Он провёл 114 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.