Тверь, , 12:42 — REGNUM Торжественная церемония вступления в должность губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялась 24 сентября в Тверском академическом театре драмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Почётными гостями церемонии стали полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Тверской области. Церемония открылась внесением Государственного флага России, флага Тверской области, официальных символов власти — Устава Тверской области и церемониального знака губернатора Тверской области. Затем председатель регионального избиркома Валентина Дронова огласила официальные итоги выборов, после чего Игорь Руденя принёс присягу.

Вступление в должность губернатора Игоря Рудени Пресс-служба правительства Тверской области

«Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности Губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав и законы Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

«В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы. Результатом нашей общей работы должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе. Чтобы наши граждане связывали свое будущее и будущее своих детей и внуков с Тверской областью. А молодежь училась, работала, создавала семьи и растила детей на своей малой Родине», — отметил в своей речи после вступления в должность губернатор.

Глава региона подчеркнул, что обязуется оправдать доверие, оказанное ему жителями.

Игоря Руденю с победой на выборах и вступлением в должность поздравил полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.

«От своего имени и по поручению президента поздравляю Игоря Михайловича Руденю с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора. — Многие эксперты отмечают, что прошедшие выборы проходили открыто, в конструктивном ключе. Это значит, что люди нацелены на сохранение стабильности, развитие и повышение качества жизни. Именно этому была подчинена Ваша деятельность на посту губернатора все последние годы. Убежден, Ваши опыт и готовность к диалогу позволят реализовать все намеченное для комфортной жизни жителей региона и работы предприятий», — сказал полпред.

Игорь Щёголев также отметил практику региона в развитии мер социальной поддержки и демографической политики, в отношении многодетных семей. Он подчеркнул, что в Верхневолжье решаются вопросы обеспечения детскими садами, ремонта образовательных учреждений, создания пришкольных стадионов. Внимание уделяется здравоохранению, модернизации общественного транспорта, ремонту дорог и мостов, газификации населенных пунктов и повышению эффективности ЖКХ. Развивается туриндустрия, в регионе уделяется внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

«Вы вновь честно приняли на себя ответственное и верное служение народу и добросовестный труд на благо тверской земли в соответствии с законами Российской Федерации. Зная, с какой самоотдачей с раннего утра и до поздней ночи вы трудились в предыдущие пять лет, хочу пожелать вам крепости сил и такой же энергии в предстоящей нелегкой работе. Желаю, чтобы ближайшие пять лет своего служения людям, тверской земле и Отечеству Вы оставили о себе добрый след в великой истории Тверской земли, которую Вы безмерно любите» , — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.