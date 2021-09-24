Тюмень, 24 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Студентка четвертого курса института государства и права Тюменского государственного университета добилась пересмотра оценки за экзамен в Верховном суде РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Vsrf.ru Верховный суд

Недовольная «четвёркой» за экзамен, студентка сперва обратилась в апелляционную комиссию университета. Там аннулировали протокол заседания экзаменационной комиссии и назначили новую дату аттестации. Тогда девушка обратилась суд с иском к апелляционной комиссии, но её заявление не приняли к рассмотрению.

Студентка обратилась выше по инстанции — в Верховный суд, где коллегия подтвердила, что после аннулирования протокола экзаменационная комиссия вуза должна была выставить другую оценку, а не назначать новую дату экзамена.

Дело студентки направлено в тюменский суд для рассмотрения по существу.