Лондон, 24 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Британский производитель Triumph представил специальную версию мотоцикла Tiger 900 под названием Bond Edition. Фотография мотоцикла размещена на сайте компании.

Triumphmotorcycles.com Triumph Tiger 900 Bond Edition

Мотоцикл посвящён новому фильму о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». О главном киногерое в мотоцикле напоминает логотип «007», размещённый на бензобаке.

Новинка внешне отличается от базового мотоцикла внедорожными покрышками Michelin Anakee Wild, премиальным глушителем и электрическим подогревом сидений. Окрашен байк в матово-чёрный цвет с золотистыми акцентами. С технической же стороны байк идентичен раллийной версии Tiger 900.

Всего планируется выпустить 250 экземпляров Tiger 900 Bond Edition. Стоимость нового мотоцикла пока не раскрывается.

Ранее компания Triumph Motor Company представила тизерное видео концепта мотоцикла Speed Triple 1200 RR Design. Судя по ролику, макеты деталей байка изготавливались из дерева, а световая оптика, вероятно, будет светодиодной.

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