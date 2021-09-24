Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. При задержании бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона на территории итальянской Сардинии присутствовали двое сотрудников Национальной полиции Испании. Об этом Europa Press заявил адвокат политика Гонсало Бойе.

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«Среди задержавших Пучдемона были испанские полицейские», — сказал Бойе.

Пучдемон был задержан накануне на Сардинии. В ближайшее время суд решит судьбу беглого каталонского политика.