Сыктывкар, 24 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили коронавирус выявили у 231 человека, 14 ковид-пациентов скончались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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В Сыктывкаре число больных ковидом пополнили 82 человека, в Ухте — 43, Усинске — 12, Усть-Вымском и Ижемском районах — по 11. Под медицинским наблюдением находятся 8224 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике был побит рекорд по суточной смертности от ковида — инфекция унесла 26 жизней.