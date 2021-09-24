Москва, 24 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 56 человек, сообщили 24 сентября в оперативном штабе столицы.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Смертность от коронавирусной инфекции в Москве ежесуточно растёт — накануне зафиксировано 54 летальных исхода, ещё днём ранее — 50. При этом число пациентов, жизни которых поддерживаются при помощи аппаратов ИВЛ, остаётся относительно стабильным. Сейчас такую помощь получают 304 человека.

За сутки в столице выздоровели 1277 заболевших, новых случаев заражения выявлено 2893.