Москва, 24 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Жители России чаще всего узнают новости из центрального телевидения (47%), соцсетей (42%), общения с людьми (40%), на новостных сайтах (36%), из местного ТВ (31%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Главными источниками новостей о событиях в России являются телевидение (42%, 11−19% среди молодежи), соцсети и блоги (21%, 35−45% среди молодежи), новостные сайты в интернете (20%), разговоры с людьми (5%) и мессенджеры (4%)

Больше всего интерес у российских вызывают новости о событиях в стране и мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%).

Телефонный опрос проведен 20 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (29%) тратят на общение в социальных сетях или мессенджерах более трех часов в день.

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