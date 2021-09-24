Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Многофункциональный центр Кунсткамеры — Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, который планируют построить к 2024 году, будет состоять из двух корпусов. В первом здании разместят выставочные помещения, архивы и музейный магазин, а во втором будут хранить ценные экспонаты из состава коллекций Кунсткамеры. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Дарья Драй ИА REGNUM Кунсткамера

Один из корпусов будет высотой в три этажа, там разместится администрация, кафе, выставочные залы и магазин, читальные и конференц-залы, а второй — семиэтажный — будет отведен под хранение ценных и особо ценных научных и исторических экспонатов из коллекций музея. Помимо этого, там расположат реставрационные лаборатории, смотровые, подсобные помещения для работы хранителей и кладовые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научно-хранительский центр Кунсткамеры появится на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Площадь восьмиэтажного здания хранилища составит 25 тыс. кв. м.