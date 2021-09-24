Сеул, 24 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Полиция Южной Кореи задержала женщину, пытавшуюся пересечь границу и вернуться на территорию КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Полицейского управления провинции Кёнсан-Пукто.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, 13 сентября в 03:40 женщина в возрасте старше 60 лет, ранее бежавшая из КНДР в Южную Корею, пыталась проникнуть на территорию Северной Кореи через пограничный города Пхаджу. Однако об этом стало известно лишь 23 сентября.

Известно, что женщина долгое время ходила у моста «Объединения», после чего, подойдя к военнослужащему сказала о том, что хочет вернуться в Северную Корею.

«Мы выясняем подробности и то, зачем она пыталась перечь границу», — заявили представители южнокорейской полиции.

По данным министерства объединения Южной Корее, на конец 2020 года в стране проживало 33 752 северокорейских перебежчика.