Барнаул, , 12:35 — REGNUM Алтайский край (наряду с Омской и Томской областями) стал регионом, показавшим наихудшие для «Единой России» результаты по итогам выборов в Сибири. Это означает, что репетиция губернаторских кампаний в этих регионах провалилась, пишет телеграм-канал «Архитектура власти»:

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»В Алтайском крае партсписок набрал 33.67% и 3 из 4 мандатов по округам. Вроде бы всё не так плохо, но кампания в краевое Заксобрание полностью провалена: 31 из 68 мест. А это потеря большинства — менее ½. А, значит, теперь не для принятия любых решений региональной фракции «Единой России» придётся входить в коалиции.

Такие результаты в этих регионах говорят, во-первых, о слабой партийной работе на протяжении всего предвыборного периода, во-вторых, о низком уровне «сшивки» избирательных кампаний разного уровня и несогласованных действиях команд кандидатов.

Последствия не заставят себя ждать. Через два года у Виктора Томенко перевыборы на пост губернатора Алтайского края. Но хуже всего дела у Сергея Жвачкина, которому переизбираться в губернаторы Томской области уже через год. Учитывая падающие рейтинги самого Жвачкина — перспектива крайне туманная. Репетиция губернаторских кампаний в этих регионах провалилась».

Как сообщало ИА REGNUM, слабый результат «Единой России» по итогам единого дня голосованияв Алтайском крае может быть связан с недовольством населения работой губернатора региона Виктора Томенко. Об этом пишет телеграм-канал «Кремлевский кейс».

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«Всем понятно, что главе Алтайского края теперь будет сложно пробивать нужный ему бюджет региона и пробовать договориться с коммунистами, которые стали реальной действующей политической силой», — отмечает телеграм-канал «Сибиряк».

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