Томск, 24 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 43 110. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявили 93 новых носителя. Коэффициент распространения инфекции составил 1,05.

Скончались за сутки от COVID-19 два пациента, выздоровели 62 человека. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус побороли 36 223 жителей. Занятость коечного фонда превысила 76%.