Пермь, 24 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Раненный при задержании в Пермском университете 18-летний Тимур Б. пришёл в сознание. Об этом пишут СМИ.

(сс) Лиза Петрова Пермский государственный национальный исследовательский университет

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В частности, об улучшении его состояния заявили журналистам в минздраве Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент устроил бойню в стенах университета. От его пуль погибли шесть человек.