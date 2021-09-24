Мадрид, , 12:32 — REGNUM Решения судов Италии, Испании и Евросоюза относительно задержания бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона необходимо уважать. Об этом в эфире телекомпании TVE заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

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«Правительство понимает, что любой [задержанный] гражданин должен быть в распоряжении суда, и никто не может уклониться от действий правосудия. Это применимо ко всем без исключения», — сказала Роблес.

Пучдемон был задержан на территории итальянской Сардинии накануне. В ближайшее время суд решит судьбу бежавшего из Испании политика.