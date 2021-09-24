Чебоксары, 24 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии выявили ещё 77 носителей коронавируса, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В учреждении здравоохранения в Татарии

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По сведениям на 24 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 33 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 77. Это один случай меньше, чем было сутками ранее.

Вылечились 30 305 больных, из них за последние сутки победили болезнь 67 человек. Доля выздоровевших составила 90,5%.

Жертвами COVID-19 в Чувашии стали ещё десять человек. Всего в пандемию скончались 2248 пациентов.

Напомним, что в Чувашии план вакцинации от COVID-19 выполнен на 54,2%. В Чебоксарах начнут прививать иностранных студентов и граждан, которые здесь временно работают. Для них прививка будет платной и составит 707 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют отработать механизм по покупке билетов в театр и кино по «QR-коду», который дают всем, кто привился от COVID-19.