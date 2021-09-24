Москва, 24 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Москве увеличилось на 2893, сообщили 24 сентября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее, 23 сентября, в столице выявили 3445 случаев заражения. Всего в столице с начала пандемии подтвердилось заражение 1 614 504 человек.

Отметим, что некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в Москве отразилось и на федеральной статистике. Всего в России 21 379 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне.