Москва, 24 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Рубин», «Локомотив», «Уфа», «Зенит», ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за нарушение их болельщиками санитарного регламента. Об этом 24 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Отмечается, что клубы оштрафованы за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента».

«Рубин» получил штраф в размере 40 тыс. рублей, «Локомотив» — 30 тыс., «Уфа» — 25 тыс., Зенит» — 20 тыс., ЦСКА — 15 тыс., «Спартак» — 10 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 50 тыс. рублей.

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