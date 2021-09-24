Улан-Удэ, 24 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 25−26 сентября по республике ожидаются дожди и мокрый снег, местами сильные.

Dtp-online-news.ru Гололед

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Ветер усилится до 15−22 метров в секунду, температура опустится на 8 и более градусов. Возможно налипание снега на проводах, а также установление временного снежного покрова. На перевалах автодорог местами ожидается гололедица и снежные накаты.

«В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекс, затруднением движения на автомобильных дорогах», — отметили в ведомстве.

Жителям рекомендовано отказаться от поездок на дальние расстояния.