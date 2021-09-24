Ярославль, 24 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о возможном введении дополнительных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

Ковид-госпиталь в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославской области продолжается рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. На этот момент обращает внимание и губернатор, говоря о возможном введении новых ограничений.

«Эпидемиологическая обстановка в области ухудшается. Цифры неутешительны: развернуто уже более двух тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Только за прошедшие сутки коронавирус унес жизни 6 человек и количество ежедневно умирающих от этой инфекции регионе не снижается. Госпитализированы с коронавирусом и похожими симптомами уже более 1800 человек, 202 из них — крайне тяжелые. Осложняет ситуацию сезонный подъём ОРВИ. Эпидпорог уже превышен среди школьников. Всё это позволяет задуматься о введении новых ограничений», — заявил Дмитрий Миронов.

По мнению ярославского губернатора шанс избежать дополнительных запретов есть, и это вакцинация жителей региона.

«Единственная возможность этого избежать и исправить ситуацию — вакцинация. Анализируем статистику и видим, что в тех районах области, где число вакцинированных выше, число госпитализаций меньше. Вакцины сейчас в регионе более, чем достаточно — в запасе почти 150 тысяч доз. Действует 57 пунктов вакцинации, но, к сожалению, они работают с низкой загрузкой. Ежедневно прививается около тысячи человек, а нужно, чтобы было в 5 раз больше. Дорогие друзья, пожалуйста, поверьте — вакцина эффективна. Я сам защитился с помощью прививки и вас очень прошу — прививайтесь. Только это убережет нас всех от печальных перспектив», — подытожил губернатор Ярославской области.

По данным федерального регистра на 20 сентября первый этап вакцинации в Ярославской области прошли 357 095 человек, завершили вакцинацию 326 396 человек, ревакцинировано 8 206 ярославцев.