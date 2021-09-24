Бразилиа, 24 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Компания Renault планирует убрать из модельной линейки, представленной в Латинской Америке, модели Logan и Sandero. Об этом сообщает бразильское издание Autos Segredos.

(сс) dave_7 Renault Logan

По предварительным данным, Renault откажется от вывода на рынки Бразилии, Аргентины и Колумбии моделей Logan и Sandero третьего поколения. Кроме того, автопроизводитель через два года завершит выпуск там моделей второго поколения.

Отмечается, что это решение соответствует новой стратегии Renaulution, которая предполагает постепенный переход в более дорогие сегменты рынка.

Однако дело не только в новой стратегии, а в том, что данные модели обладают низкой маржинальностью, то есть они хорошо продаются, но прибыль от них минимальная. Поэтому вкладывать средства в их модернизацию не выгодно. При этом с начала 2024 года в Бразилии начнет действовать новое требование к безопасности транспортных средств. Это также потребует новых расходов со стороны производителей.

На смену Logan и Sandero в Латинскую Америку придут кроссоверы.

Напомним, Renault входит в пятерку самых популярных автомобильных брендов на авторынке Бразилии.

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