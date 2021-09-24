Владимир, 24 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Во Владимирской области 24 сентября подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на десять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 53 тыс. 101 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 962 пациента, в том числе 110 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1932 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.