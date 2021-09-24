Краснодар, 24 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в покушении на мошенничество в отношении кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации задержаны в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 24 сентября

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Фигурантами уголовного дела стали трое местных жителей в возрасте от 28 до 40 лет и 22-летняя девушка.

Как полагает следствие, в августе 2021 года подозреваемые разработали план, согласно которому, участница преступной группы должна была инсценировать ее изнасилование мужчиной — будущей жертвой мошенников. После этого фигуранты планировали потребовать у него деньги за «урегулирование» вопроса. Девушка заранее записала на мобильный телефон сообщника имитацию дачи ею показаний правоохранителям о якобы имевшем место изнасиловании.

Вечером 23 августа, согласно материалам дела, подозреваемые под надуманным предлогом встретились в кафе одной из гостиниц Краснодара с мужчиной. Жертве незаметно подмешали в его напиток вещество, стимулирующее половое влечение. Через некоторое время мужчине стало нехорошо, он проследовал в номер гостиницы, который ранее для него забронировали обвиняемые, а девушка, под предлогом оказания помощи, пошла с ним.

«Находясь в номере отеля, злоумышленница искусственно создала доказательства, якобы имевшего место изнасилования. В дальнейшем обвиняемые сообщили мужчине о том, что их соучастница обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, продемонстрировали подготовленную фиктивную запись ее показаний и потребовали от него 30 миллионов рублей, якобы для передачи сотрудникам МВД с целью увода его от ответственности, снизив в итоге сумму до 15 миллионов рублей. На следующий день фигурантка обратилась в органы СК России с заявлением о якобы совершенном изнасиловании», — уточнили в СК.

Однако потерпевший также обратился с заявлением в правоохранительные органы. 20 сентября вся группа подозреваемых была задержана. Трое обвиняемых судом арестованы, в отношении предполагаемого организатора преступления суд также рассмотрит ходатайство следователя. Кроме того, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о ложном доносе.