Москва, 24 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Техосмотр с 1 октября обязательно должны пройти автомобили с истёкшим до 1 февраля сроком диагностической карты, а также грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

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В организации пояснили, что проходить техосмотр по новым правилам обязаны автомобили, для которых срок действия диагностической карты закончился до 1 февраля 2021 года.

Кроме того, он нужен для автомобилей, достигших возраста четырёх лет, для которых закон предусматривает обязанность получить первую диагностическую карту.

Обязателен техосмотр для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта. То есть для случаев, когда автомобиль оформлен на юридическое лицо или используется для коммерческих целей.

Технический осмотр нужно проходить на официальных пунктах, их адреса есть в соответствующем реестре. Данные о пройденном техосмотре поступают в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, проверка актуальности диагностической карты доступна на сайте Госавтоинспекции.

Отсутствие действующей диагностической карты может обернуться для автовладельца штрафом в размере 500−800 рублей. В действительности же оштрафовать за это проблематично, так как карты нет в перечне обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о поддержке правительством идеи об отмене обязательного техосмотра. Он пояснил, что людям нужно позволить самим следить за состоянием своих транспортных средств.

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