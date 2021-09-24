Ставрополь, 24 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привился от гриппа. Он сделал прививку в начале сезона гриппа и ОРВИ и призвал последовать его примеру всех жителей края, отметив, что осень стартовала с непривычных для Ставрополья холодов, а с учетом угрозы распространения коронавируса грипп может стать серьезной проблемой для здоровья.

Gubernator.stavkray Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Вакцинация

«Грипп в принципе очень небезопасное заболевание. А «соседство» с COVID-19 значительно увеличивает исходящие от него риски. <…> Прививаюсь каждый год — гриппом уже много лет не болею. Поэтому уверен в защищенности своего здоровья и своих близких. Чего и всем желаю»,— написал глава субъекта РФ в своем Instagram.

По словам Владимирова, на Ставрополье доставлено уже 680 тыс. доз вакцины против гриппа. Участниками прививочной кампании стали уже 109 тыс. ставропольцев.