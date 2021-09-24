Брянск, 24 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Гражданина Таджикистана, сотрудничающего с украинскими правоохранителями, задержали сотрудники ФСБ в Брянской области.

Задержание

Мужчина пояснил, что по заданию украинских силовиков должен был «разыграть желающего нелегально попасть в Россию». По плану он должен был вступить в контакт с представителями криминальных кругов, которых в дальнейшем бы задержали. Однако, по словам иностранца, задержания не произошло и ему для «поддержания легенды» пришлось нелегально пересечь госграницу. При себе у мужчины находились «спецсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео‑ и аудиофиксации, а также наркотик».

В ФСБ заявили, что к провалу операции привела несогласованность украинских силовиков, которые просят вернуть им задержанного иностранца, сообщает РИА «Новости».