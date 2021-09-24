Омск, 24 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 368 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 82 281. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели 62 465 человек, в том числе 461 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали ещё девять жителей Омской области. За весь период пандемии в регионе скончались 2179 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Омской области было подтверждено 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 463 человека, скончались девять ковид-пациентов.