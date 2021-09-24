Тюмень, 24 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В аэропорту Тобольска «Ремезов» приземлился первый рейс из Москвы. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Пресс-служба компании «СИБУР» Первый самолёт в аэропорту Тобольска

На борту самолета Airbus A320 авиакомпании «Nord-west» прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничев и представители компании «Сибур».

Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии холдинга «Сибур» в партнёрстве с правительством Тюменской областью по поручению президента России Владимира Путина.

Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час. Прямые рейсы из аэропорта «Ремезов» открываются с 15 октября. С первых дней открытия воздушной гавани будут запущены рейсы авиакомпаний «ЮТэйр», «Аэрофлот», Red Wings и S7.