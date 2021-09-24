Барнаул, 24 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. После трагедии со стрельбой в Пермском университете тема усиления безопасности в образовательных учреждениях обсуждается очень широко, в том числе, и в Барнауле. Как сообщила 24 сентября в своем телеграм-канале депутат городской думы Марина Понкрашёва, из муниципального бюджета выделено 20 млн. рублей на обеспечение охраны школы силами сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Этой суммой мы закрываем охрану школ до конца календарного года. Далее, также будут выделяться средства. Ещё 15 млн. рублей в бюджете города по статье «Безопасность» (установка видеокамер и т. д).

На что ещё хотела бы обратить внимание, так это на то, что единого стандарта охраны образовательных учреждений в нашей стране до сих пор нет. Как нет и единой системы финансирования охраны школ. Считаю, что на федеральном уровне должна быть принята специальная программа, в рамках которой, на условиях софинансирования можно было получить финансовую помощь в этом вопросе. Эти вопросы нужно решать, как и вопросы, касаемые продажи оружия и ужесточения оружейного законодательства», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП со стрельбой в Пермском государственном национальном университете 20 сентября 2021 года учинил студент первого курса. Пострадали 47 человек, шестеро погибли. Нападавший обезврежен, он получил тяжелые ранения и находится в больнице.

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