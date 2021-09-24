Вологда, 24 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников не исключил, что в ближайшее время в регионе может быть введена обязательная вакцинация.

dfuhlert Вакцинация

«Многие регионы пошли по пути обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, которые работают в местах массового посещения людей. На сегодня мы держим ситуацию под контролем, но если поймем, что четвертая волна начинает развиваться стремительно, нам необходимо будет принимать более серьезные меры, чтобы увеличить темпы вакцинации для приобретения коллективного иммунитета. Каждая человеческая жизнь бесценна», — сказал Кувшинников в ходе прямой линии «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте здравоохранения Вологодчины предупредили о возможном возврате антиковидных ограничений.