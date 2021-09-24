Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак намерен 24 сентября провести встречу с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем.

Brian Harrington Spier Дети Йемена

Читайте также: МИД Йемена: ООН следует заблокировать финансы хуситов

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта в стране.

«Я буду обсуждать все. Я имею в виду оценку мирного процесса и новый подход, который должен принять недавно назначенный спецпосланник ООН по Йемену», — отметил в беседе с РИА Новости министр.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году между силами свергнутого президента Хади Мансура и хуситами, вступившими в союз с военными, преданными бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия в стране. В результате продолжающейся уже семь лет войны Йемен оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Также по теме: Глава МИД Йемена: «Пришло время для максимального давления на повстанцев»

Ранее министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак заявил, что санкции ООН против йеменских повстанцев-хуситов должны распространяться не на отдельных людей, а на финансовые сети. По его словам, санкции следует использовать более разумно. Кроме того, давление ООН и международного сообщества на хуситов нужно активизировать, чтобы добиться прекращения огня в Йемене. Совбезу ООН следует задействовать все возможные инструменты.