Саратов, 24 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки вновь зарегистрировали 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Аналогичное число смертей фиксируется четвертые сутки подряд. По данным регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 по состоянию на 24 сентября достигло 2820 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять мужчин и 15 женщин в возрасте от 27 до 92 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 86 967 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровел за все время 79 441 человек.

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